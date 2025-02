Iulian Chifu: Cum preia Trump Fâșia Gaza – Mecanismul ideilor de ruptură în procesele de pace blocate

09:50

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a susținut un discurs în cadrul celei de-a XI-a ediții a Conferinței Europene de la Universitatea Harvard, o conferință organizată de studenți de la prestigioasele universități americane Harvard și MIT. Oficialul român a subliniat rolul României de hub energetic la nivel european, sprijinul multidimensional pe care România l-a acordat […]