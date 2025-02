Stadiul PNRR: mult întârziat. Rămâne însă oportunitatea pe care nu ne permitem să o ratăm (Cristian Popa)

11:30

Antreprenorii și mediul de afaceri au nevoie de un sistem fiscal predictibil și sustenabil, capabil să asigure prosperitate […] Dan Șucu, Concordia: Deficitul bugetar nu își are rezolvarea în creșterile de taxe, și cu atât mai puțin în impozitarea progresivă, ci în reforme sistemice de eficientizare a administrației de stat și a colectării taxelor; Studiu – Cota unică rămâne o soluție mai eficientă decât impozitarea progresivă