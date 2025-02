UPDATE: Concedieri la Betfair Cluj – Care este poziția oficială a companiei

10:30

Cea de-a 13-a ediție a Jazz in the Park Festival deschide sezonul marilor evenimente din România cu un lineup divers, ce include artiști de renume internațional precum: Ibrahim Maalouf, Kokoroko, Biréli Lagrène, Seun Kuti and Fela’s Egypt 80, Alabaster DePlume, Mammal Hands, Transylvania Jazz Orchestra, Berti Barbera & Sebastian Burneci Quintet, Sorvina, Amphitrio, jazzbois și […] The post Primii artiști la Jazz in the Park au fost anunțați appeared first on ViaClujTV.