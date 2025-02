Testări gratuite pentru HIV, hepatită B și C, în trei spitale din Capitală, până în aprilie

06:00

Primăria Sectorului 1 plătește 7.474 de euro pe zi pentru deșeurile abandonate pe stradă. Instituția a anunțat că, în acest context, a intensificat controalele și a dat mai multe amenzi. Abandonul deșeurilor pe domeniul public are un cost uriaș pentru comunitate! În perioada ianuarie-decembrie 2024, Primăria a cheltuit 13.613.475 de lei pentru curățarea zonelor afectate, […] The post Sector 1 | Primăria plătește 7.474 de euro pe zi pentru deșeurile abandonate pe stradă. Primăria a intensificat controalele appeared first on Buletin de București.