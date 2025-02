Cristi Săpunaru, prima reacţie după ce Elvir Koljic a semnat cu Rapid: „Am auzit că a fost furat. De doi ani îl doresc”

18:00

Real Madrid a fost principalul subiect de discuţie la întâlnirea dintre La Liga, Federaţia Spaniolă de Fotbal şi Comisia de Arbitraj din Spania, chiar dacă formaţia de pe Santiago Bernabeu nu a fost reprezentată la întâlnirea de joi. Mai multe cluburi din Spania şi-au exprimat nemulţumirea legată de presiunea pusă de Real Madrid pe arbitri. […] The post Real Madrid şi-a pus toată Spania în cap! Cluburile din La Liga s-au săturat şi cer sancţiuni. Javier Tebas: „Şi-au pierdut minţile” appeared first on Antena Sport.