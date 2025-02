O mare companie e pe picior de plecare din România. Firma a înregistrat o scădere uriașă a profitului

18:50

Boardul editorial al cotidianului britanic The Guardian a optat pentru o poziţie fermă şi curajoasă în care combate cu argumente clare politica externă, de mână forte, promovată de preşedintele american Donald Trump. Opinia semnată de întreaga echipă editorială abordează tema intens dezbătută de două zile în toată presa şi probabil în toate cancelariile străine: propunerea …