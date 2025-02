Cu ce se ocupă şi cum arată Gina Gogean la 9 luni de la drama teribilă prin care a trecut familia ei

10:20

LeBron James va juca în NBA All Star Game pentru al 21-lea an la rând. Starul lui Los Angeles Lakers, care a împlinit recent 40 de ani, va deveni al treilea jucător care împlineşte această vârstă şi care participă la All Star Game, după Kareem Abdul-Jabbar şi Dirk Nowitzki. LeBron are şi cele mai multe […]