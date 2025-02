Vâlcea: Bărbat amendat cu 30.000 de lei, după ce a fost prins aruncând pe un câmp deşeuri din demolări – VIDEO

13:50

Analistul Răzvan Munteanu, doctor în Științe Politice și președinte al think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA), atrage atenția asupra lipsei liderilor de mijloc în societatea românească. „Din noiembrie anul trecut parcă nu ne mai revenim, după două săptămâni de breakdance emoțional și politic, generat de un neica nimeni securistoid-holistic ajuns aproape președinte […] Articolul Analist: Varianta de a sancționa politicul prin destabilizare nu poate să ducă decât la dezastru. Adevărații lideri apare prima dată în PS News.