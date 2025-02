Edi Iordănescu, sunat de italieni să-l descrie pe Florinel Coman: „S-ar putea să nu fie suficient”

14:50

David Popovici (20 de ani) le-a povestit celor de la Swimswam despre implicarea sa în acțiuni caritabile alături de Hope and Homes for Children Romania.David Popovici a acordat câteva declarații celor de la Swimswam, unul dintre cele mai reputate site-uri de natație, în care a vorbit implicarea sa în acțiuni caritabile alături de fundația Hope and Homes for Children Romania.Evenimentul de încheiere al campaniei „Ambasador pentru ACASĂ. ...