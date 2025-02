CFR Marfă, bilanț înainte de lichidare

10:20

Eltra Logis are în plan extinderea capacității sale de depozitare cu încă 10.000 mp, ajungând la un total de 20.000 mp, în următoarea perioadă. Această extindere va permite companiei „să răspundă cererii tot mai mari din partea businessurilor și să-și consolideze poziția pe piață, continuând să ofere soluții logistice adaptate nevoilor clienților săi”, potrivit comunicatului […] The post Eltra Logis își va dubla capacitatea de depozitare appeared first on ZIUA CARGO.