„Turnător comunist”. Caracterizarea lui Călin Georgescu, făcută de un fost camarad de arme

Cum a obținut un pensionar mii de lei în plus la pensie în instanță? „Punctajul, majorat cu 50%" a decis instanța. Orice pensionar poate face un demers similar. Are nevoie de răbdare și ceva bani, dar nu foarte mulți. Marea recalculare a însemnat că 4.900.000 de pensii au fost recalculate. Un număr de 4.000.000 de […]