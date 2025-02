Trump chiar poate face America măreață. Dar numai dacă va face Rusia pitică | Universul.net

14:00

Managerul Palatului Culturii (Centrul Cultural Municipal) Bistrița, Gavrilă Țărmure, are unul dintre cele mai mari salarii din țară. Potrivit celei mai recente situații (septembrie 2024) privind salarizarea la acest centru cultural, directorul Gavrilă Țărmure are venituri de 17.245 lei, echivalentul a 3519 euro/lună. Într-un an de zile, Țărmure adună venituri din salarii de 42.228 euro, […] Articolul Managerul Palatului Culturii din Bistrița bate la salariu directori de mari teatre din țară – peste 3500 de euro/lună | Săptămâna Online apare prima dată în PRESShub.