Sarkozy - obligat să stea acasă cu brățară electronică de monitorizare

12:30

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în Guvernul Boc și actual candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an, are prima reacție din mediul politic la mesajul de stabilitate fiscală transmis ieri de Dan Șucu, președintele Confederației Concordia, admițând că România are nevoie de un sistem fiscal predictibil și sustenabil și susținând că el va fi un președinte pro-business.