România, printre liderii UE la creşterea salariului minim în ultimii zece ani

16:00

Aderarea României la Spaţiul Schengen a generat pentru administraţia fiscal and #227; o serie de noi provoc and #227;ri în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor utilizatorilor de a declara în Sistemul RO e-Transport date despre bunurile transportate internaţional, conform prevederile O.U.G. nr. 41/2022 cu modific and #227;rile şi complet and #227;rile ulterioare, prin renunţarea la controlul sistematic, instituţionalizat, efectuat în punctele de trecere a frontierei de stat