Răzvan Lucescu a fost suspendat din nou în Grecia! Lovitură uriașă pentru antrenorul de la PAOK: „E mai rău decât în Coreea de Nord”

Sergio Ramos a semnat cu noua sa echipă, o grupare din Mexic. Fundaşul spaniol în vârstă de 38 de ani a ajuns la o înţelegere pe un an cu Monterrey Rayados, locul 10 în campionatul Mexicului. Transferurl surpriză a fost anunţat joi seară, notează news.ro. Clubul mexican a făcut anunţul, subliniind palmaresul impresionant al fostului