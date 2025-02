Mihai Stoica, anunţ despre transferurile pregătite de Gigi Becali la FCSB: „Are mai multe poziţii pe care vrea să le întărească”

13:00

Rapid este pregătită să dea o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Formaţia din Giuleşti l-a deturnat pe Elvir Koljic din drumul său către FCSB, dar nu vrea să se oprească aici. Vladislav Blănuţă, jucătorul lui FCU Craiova, care evoluează sub formă de împrumut la U Cluj, liderul din Liga 1, este pe lista Rapidului. Dan […] The post Rapid vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor! Ofertă uriaşă pentru Vladislav Blănuţă. Adrian Mititelu Jr: „Dan Şucu l-a sunat pe tatăl meu” appeared first on Antena Sport.