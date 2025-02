Câte ore de somn sunt ideale. Vești foarte proaste pentru cei care dorm prea mult sau mai puțin VIDEO

01:10

O echipă de cercetători condusă de Institutul Max Planck din Munchen, Germania, care a efectuat un studiu important publicat în revista Astronomy and Astrophysics (Astronomie și Astrofizică) din 31 ianuarie 2025, a făcut o descoperire care intrigă astronomii. Experții au găsit cel mai mare lucru din univers, structura colosală denumită Quipu și care are lățimea de 1,3 miliarde de ani-lumină (1 an lumină = 9,46 x 10 la puterea 12 km).