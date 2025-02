Revolte in USR dupa ce Lasconi l-a comparat pe Nicusor Dan cu Georgescu: „Sustinerea mea pentru Elena Lasconi se incheie acum”

16:30

Un cetatean roman in varsta de 24 de ani a fost impuscat in cap de un agent de paza in capitala Italiei, Roma. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 19:00, intr-un apartament situat la primul etaj al unui imobil din zona Tomba di Neron, in care locuia o femeie, scrie publicatia online Nova...