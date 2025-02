Tunelul de la Bălțați și „Trompeta” de la Podu Iloaiei: detalii de pe A8. Autostrada vine și mai aproape de Iași: 24 martie, termen de ofertare

05:20

Valentine’s Day se apropie și încă nu te-ai hotărât cum poți celebra iubirea pe 14 februarie? Ce ai spune de o escapadă romantică în afara țării? Un city break de Ziua Îndrăgostiților este alegerea perfectă: vei descoperi noi locuri, vei vizita obiective turistice, te vei bucura de preparate delicioase și îți vei crea amintiri de neuitat într-o destinație de vis. În plus, biletele de avion pentru țări precum Italia, Germania și Suedia sunt disponibile la prețuri sub 700 de lei, cu plecare din Iași. Articolul Escapade romantice de Valentine’s Day. „TOP 5” destinații sub 700 lei pentru un city break cu zbor din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.