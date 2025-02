„Nu putem să mai acceptăm” Mihai Rotaru, nemulţumit înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova: „Este inuman! ”

15:20

Alex Ovechkin se află într-o formă de zile mari! Căpitanul lui Washington Capitals a marcat şi în victoria echipei sale de pe terenul lui Philadelphia Flyers, scor 4-3. Rusul a ajuns la patru meciuri la rând cu gol marcat şi are în total 879 de goluri, fiind la doar 15 reuşite distanţă de egalarea recordului