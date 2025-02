Delegația FMI a încheiat discuțiile cu reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în politicile monetare și fiscale ale României

14:30

Elton John a anunțat lansarea noului său album „Who Believe in Angels?”, scris împreună cu cântăreața americană Brandi Carlile, pe 4 aprilie, la un an și jumătate după turneul său de adio. „Acest album este unul dintre cele mai dificile pe care le-am făcut vreodată, dar este și una dintre cele mai mari experiențe muzicale […]