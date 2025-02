Ţările baltice au început deconectarea de la reţeaua electrică rusă pentru a contracara un posibil „şantaj geopolitic”

21:00

Hamas a transmis vineri numele ostaticilor israelieni pe care îi va elibera sâmbătă, iar biroul prim-ministrului israelian şi Forumul familiilor ostaticilor au confirmat, după ce familile au fost informate, că ostaticii sunt Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami, relatează The Times of Israel, citat de News.ro. Eli Sharabi, în vârstă de 52 de […] Articolul Hamas a anunţat numele celor trei ostatici israelieni pe care îi va elibera sâmbătă apare prima dată în Universul.net.