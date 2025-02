„Un fenomen care întâmplă în ţările foste comuniste”. Ce spune liderul UDMR despre apetenţa unor politicieni pentru lux

18:10

Administraţia Trump vrea să reducă numărul personalului marii agenţii umanitare a Guvernului american USAID la mai puţin de 300 de oameni, de la 10.000 câţi are în prezent, dezvăluie The New York Times (NYT), o "tăiere" de 97%, relatează AFP. Puţinii membri ai personalului cruţaţi de concedieri lucrează în asistenţa sanitară şi umanitară, dezvăluie cotidianul, […]