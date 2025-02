Ilie Bolojan: Noi credem că Crin Antonescu are șanse mari să fie în turul doi

14:40

Armata israeliană (IDF) a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că a fost notificată de Crucea Roşie că ostaticii eliberaţi Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami le-au fost predaţi de Hamas, informează The Times of Israel. Crucea Roşie îi aduce la forţele IDF şi Shin Bet din Gaza pentru a fi apoi escortaţi în afara Fâşiei […] Articolul Hamas a eliberat încă trei ostatici israelieni apare prima dată în PS News.