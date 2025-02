Antrenorul de la Cagliari, anunţ uriaş despre Florinel Coman înaintea meciului cu Parma

20:20

Mihai Stoica a făcut „lumină" în cazul transferului lui Elvir Koljic la Rapid. Oficialul de la FCSB a explicat de ce nu a mai ajuns bosniacul sub comanda lui Elias Charalambous, chiar dacă era dat ca și transferat de Gigi Becali. În cele din urmă, Elvir Koljic a ajuns la Rapid, iar acum, Mihai Stoica […]