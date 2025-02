Ce s-a întâmplat cu Opel (cândva una dintre cele mai prezente mărci auto în România, acum este ca şi inexistentă pe modele noi)?

12:50

Această schimbare implementată de Vodafone are un impact în special la nivel de costuri. Toate detaliile le puteţi găsi în Ghidul Utilizatorului. Cea mai ciudată modificare este cea legată de introducerea unei taxe de 4 lei pentru clienţii care îşi doresc reîncărcarea unei cartele preplătite. Această taxă are TVA inclus, iar Vodafone o numeşte Tarif […] The post Premieră pentru piaţa telecom din România – Vodafone introduce o taxă de 4 lei pentru clienţii care doresc să îşi reîncarce cartela prepay appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.