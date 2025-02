Presedintele Israelului, dupa eliberarea celor trei ostatici Hamas de astazi: „Asa arata o crima impotriva umanitatii”

16:40

Intr-o postare pe pagina sa facebook, ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca in cursul acestui an va fi pusa in functiune hidrocentrala de la Rastolita si a dat asigurari ca vor fi finalizate toate hidrocentralele incepute inainte de 1989. „Orice ar fi sa fie, anul acesta vom pune in functiune hidrocentrala de la Rastolita,...