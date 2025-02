Suveraniștii din grupul PE „Patrioții europeni” s-au întâlnit la Madrid sub sloganul MEGA (Make Europe Great Again) și au promis să ia Bruxelles-ul cu asalt

Liderii suveraniști europeni, reuniți la Madrid. Sâmbătă, liderii grupului „Patrioții pentru Europa” (PfE) din Parlamentul European, condus de premierul ungar Viktor Orban, s-au întâlnit la Madrid pentru a cere o schimbare radicală în politica Uniunii Europene. Aceștia au criticat puterea excesivă a instituțiilor de la Bruxelles și au solicitat un „viraj de 180 de grade” în abordarea UE față de imigrație, reglementări economice și politica climatică. Liderii suveraniști europeni, reuniți la Madrid Evenimentul a avut ca slogan Make Europe Great Again (MEGA), imitând celebrul motto al fostului președinte american Donald Trump, potrivit Politico. Citește și: EXCLUSIV O inspectoare Antifraudă ANAF care Articolul Suveraniștii din grupul PE „Patrioții europeni” s-au întâlnit la Madrid sub sloganul MEGA (Make Europe Great Again) și au promis să ia Bruxelles-ul cu asalt apare prima dată în defapt.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Defapt.ro