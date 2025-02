Nota catastrofală primită de Elvir Koljic, după debutul la Rapid! Verdict după ce atacantul s-a făcut de râs în fața porții

09:30

Oklahoma City a învins-o pe Toronto, scor 121-109, într-un meci care a fost live exclusiv în AntenaPLAY. Jalen Williams și Shai Gilgeous-Alexander au făcut show, înainte de All Star Game 2025. OKC ajunge la cel mai bun bilanț din istoria echipei, după 50 de meciuri jucate în sezon, 41-9, și rămâne pe primul loc în […]