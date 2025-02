Marcelo, ovaționat pe Bernabeu înainte de Real Madrid – Atletico! Cadoul primit de fostul fundaș care a avut o carieră incredibilă

11:10

Adrian Mutu a făcut toate calculele şi ştie care sunt șansele Petrolului să intre în play-off. „Briliantul” a analizat şi situaţia adversarelor şi este gata să depășească Rapidul lui Marius Şumudică în clasamentul general. Tehnicianul „lupilor galbeni” a vorbit despre șansele pe care le au la play-off. Lupta strânsă pentru ultimul loc se dă între […] The post Adrian Mutu a făcut calculele! Ce şanse are Petrolul să intre în play-off: „Îmi dă încredere” appeared first on Antena Sport.