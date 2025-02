Sector 2 | Unde își pot plăti cetățenii taxele și impozitele locale

14:30

Mai multe artefacte, din expoziţia First Royals of Europe, au fost repatriate din Canada, în seara de 4 februarie 2025, anunţă Muzeul Naţional de Istoriei a României (MNIR). Bunurile culturale au fost expuse la Canadian Museum of History din Gatineau. Transportul, atât pe teritoriul canadian, cât și în Europa, a fost efectuat de companii internaționale […] The post Încă un lot de artefacte repatriate de Muzeul de Istorie din Bucureşti appeared first on Buletin de București.