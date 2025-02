Sector 1 | Reîncep cursurile de înot la bazinele Primăriei. Cum se pot înscrie copiii

04:30

Autoritățile locale din Ilfov continuă controalele in ceea ce privește microciparea și sterilizarea animalelor. 37 de amenzi au fost date pentru nerespectarea legii. Polițiști de la Biroul pentru Protecția Animalelor Ilfov, împreună cu polițiști ai Poliției Buftea, Poliției Locale, Jandarmeria Ilfov și reprezentanții Direcției Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov au continuat verificările pentru […] The post ILFOV | 37 de amenzi pentru nerespectarea legii care prevede microciparea și sterilizarea animalelor appeared first on Buletin de București.