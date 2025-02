Florin Niţă, erou în Damac – Al Hilal! Portarul naţionalei a fost declarat omul meciului după ce a apărat un penalty

14:30

Elias Charalambous a răbufnit, atunci când a fost întrebat despre transferul ratat al lui Elvir Koljic. Atacantul bosniac a ajuns la rivala Rapid, după ce a fost la un pas să bată palma cu Gigi Becali. Antrenorul cipriot a transmis că FCSB nu a pierdut nimic și nu este deranjat de faptul că vârful nu […] The post Elias Charalambous a răbufnit, când a fost întrebat despre transferul ratat al lui Elvir Koljic: „N-am pierdut nimic” appeared first on Antena Sport.