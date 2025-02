Mircea Baniciu vine la Casa de Cultură a Sindicatelor cu „Eșarfă în dar”: „În Oradea, oamenii sunt mai calmi, mai calzi...” (FOTO/VIDEO)

18:50

Fără a face rabat de la calitate, an de an Revista de cultură „Familia” propune în paginile ei o antologie de proză inedită și una lirică, ambele sub titulatura „Box Office”. Este și cazul numărului dublu „de iarnă”, 11-12/2024, care vine în întâmpinarea iubitorilor de poezie cu nu mai puțin de șaisprezece grupaje, purtând semnătura atât a unor autori de prim raft al poeziei contemporane, cât și a unor poeți emergenți apreciați, aflați în preajma debutului.