FCSB – Sepsi LIVE TEXT (20:00). Roş-albaştrii continuă lupta pentru primul loc. Oaspeţii au şanse reale la play-off

14:40

Kosta Runjaić, antrenorul lui Udinese, a vorbit despre greșelile comise în ultima perioade de Răzvan Sava. Internaționalul român traversează o perioadă dificilă în Serie A. Ultimele evoluții ale golkeeper-ului cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate au fost sub așteptări. Kosta Runjaic, verdict despre ultimele evoluții ale lui Răzvan Sava în Serie […]