Consolidarea apărării aeriene, o prioritate a Kievului. Zelenski: Numai o poziție puternică a Ucrainei pot forța statul agresor să stabilească o pace justă 

12:40

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut propunerea președintelui Donald Trump ca Statele Unite să „preia” Gaza, în timp ce ministrul său al apărării a instruit armata israeliană să elaboreze un plan care să permită „plecarea voluntară” a locuitorilor palestinieni din Gaza, transmite CNN. „Aceasta este prima idee bună pe care am auzit-o. Este o idee […] The post Netanyahu consideră „remarcabilă” propunerea lui Trump ca SUA să „preia” Gaza. Armata Israeliană lucrează la un plan pentru „plecarea voluntară” a palestinienilor first appeared on caleaeuropeana.ro.