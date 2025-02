Rafuiala din Urziceni, politistii au gasit arsenalul folosit. Perpejan, Aramis, Raimond sunt raniti, iar Said si Izvor au murit – VIDEO

Politistii au gasit un intreg arsenal, duminica, in timpul perchezitiilor la unul dintre membrii celor doua clanuri care s-au rafuit sambata in Urziceni. Conform unor surse judiciare, in urma investigatiilor, in Urziceni, pe strada Rozelor au fost descoperite urmatoarele arme: – Arma cu lungimea de 63 de cm, cu cartuse, aceasta fiind o arma de...

