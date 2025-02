Iubita fiului lui Ion Ţiriac a dat cărţile pe faţă: „Se poate fără să ai ajutor financiar”

18:20

Alexandru Mitriţă a folosit cuvinte uriaşe la adresa lui Mirel Rădoi. Oltenii au 3 victorii consecutive cu noul antrenor pe bancă. Mitriţă a spus că se vede mâna lui Mirel Rădoi şi că acesta a demonstrat că are calitate ca antrenor. Mitriţă a împlinit 30 de ani, iar Alexandru Cicâldău i-a dedicat golul.