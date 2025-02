Țările baltice s-au conectat la rețeaua electrică europeană, rupând ultimele legături cu Rusia

14:40

În 6 februarie am trecut prin piață să cumpăr flori. În Piața 700 din Timișoara, aflată în reconstrucție, sectorul de flori este separat de restul pieței. Undeva mai spre capătul incintei, am văzut lipit pe o cutie de carton un afiș de propagandă „Călin Georgescu Președinte”. Poza îl arată cu o mână sub bărbie, într-o […] Articolul Pe pagina mea de Facebook curge sânge apare prima dată în PRESShub.