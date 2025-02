Florinel Coman, mesaj în limba română după ce a debutat cu gol la Cagliari! Ce a transmis „Mbappe”, după 2-1 cu Parma

23:30

Naționala României s-a calificat la Cupa Mondială din 2027, după ce a învins echipa Belgiei cu scorul de 31-14 (10-7), sâmbătă seara, la Mons, în Rugby Europe Championship 2025. "Stejarii" au făcut un joc bun, mai ales în repriza secundă, pe un teren greu, câștigând deși au jucat în ultimele zece minute cu doi jucători […]