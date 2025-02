Trump Media și Rumble au dat în judecată un judecător al Curții Supreme din Brazilia pentru cenzură ilegală, în urma suspendării platformei video

14:40

De la declanșarea invaziei ruse, în urmă cu trei ani, războiul din Ucraina a produs echivalentul a 229,7 milioane de tone de CO2, adică la fel de mult cât 120 de milioane de mașini într-un an sau cât emisiile anuale combinate ale Austriei, Ungariei, Cehiei și Slovaciei, potrivit unui raport publicat luni de Initiative to Account for the Greenhouse Gases of War (IGGAW), care precizează că emisiile au crescut cu 30% (55 de milioane de tone) în ultimul an de conflict, transmite EFE.