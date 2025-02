Luna iubirii sau luna înșelătoriilor romantice? DNSC atrage atenția asupra escrocilor sentimentali

13:50

În cadrul intervenției, de luni, la summitul Action Plan for Defence and Security Strategy of Unity, din Ucraina, președintele interimar Ilie Bolojan a subliniat ideea că „securitatea Ucrainei este esențială atât pentru România, cât și pentru întregul continent european”. Luni se împlinesc și trei ani de la invadarea Ucrainei de către armata rusă. „Este în […]