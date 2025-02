RAR: Reparațiile sunt conforme doar în service-urile autorizate

21:20

Pentru carosierul Aveuro International, 2024 a fost un an record, în ciuda unei perioade dificile pentru piața internă de profil. Exporturile și producția de microbuze electrice au așezat compania pe o pantă favorabilă. „2024 a fost foarte slab, pentru piața din România. Nu există stabilitate, iar lucrurile se schimbă, de la an la an. De […] The post 10 ANI DE AVEURO. Prezent și viitor appeared first on ZIUA CARGO.