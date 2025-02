Fernando Alonso are mare încredere în monopostul Aston Martin înaintea debutului în sezonul 2025: „Am învăţat multe anul trecut”

18:50

Gigi Becali a făcut o adevărată revoluţie în echipă pentru derby-ul cu Dinamo. Dacă Bîrligea şi Tănase nu puteau juca după ce s-au accidentat în partida cu PAOK, Becali a decis să mai odihnească câţiva titulari din meciul cu PAOK. Astfel, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș şi David Miculescu sunt ceilalţi jucători care au fost odihniţi.