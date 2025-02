Povestea lui Andrei, tânărul vrâncean din sistemul de protecție al DGASPC care a ales o carieră militară

10:20

Asociația „Teach for Romania" (organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat) organizează marți, 24 februarie, la Opera din Brașov, cea de a patra ediție a Galei „Profesorul anului din mediul rural". Evenimentul este destinat […] Profesoara Alina Eșanu, cadru didactic la Școala Gimnazială Sihlea, finalistă în Gala „Profesorul anului din mediul rural"