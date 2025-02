Macron şi Trump dau asigurări că vor să coopereze în vederea păcii în Ucraina

18:30

Scandal la mitingul organizat sâmbătă în București de Călin Georgescu, între Realitatea Plus și România TV, televiziuni care îl susțin pe candidatul pro-rus la alegerile prezidențiale. La un moment dat, moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, s-a apropiat de o reporteriță România TV, căreia i-a reproșat că televiziunea sa îi … Articolul VIDEO Confruntare între Realitatea Plus și RTV, la mitingul lui Călin Georgescu / Anca Alexandrescu, către o reporteriță: „Marș!” apare prima dată în Main News.