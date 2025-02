BANCUL ZILEI | Inspectorul economic, polițistul și vameșul

20:30

Roberta Flack, cântăreața americană din spatele unor hituri cunoscute la nivel mondial, printre care se numără „Killing Me Softly With His Song”, a murit luni la vârsta de 88 de ani, scrie The Guardian. „Avem inimile frânte după ce Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025”, se arată într-un comunicat al purtătorului […]