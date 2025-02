„E un mincinos, nu un credincios”. Cel mai dur atac la adresa lui Gigi Becali. Fostul patron al lui Dinamo s-a dezlănţuit

21:30

Mircea Rednic este foarte supărat! Tehnicianul în vârstă de 62 de ani a anunţat că o va părăsi pe UTA Arad la finalul sezonului. La conferinţa de presă de după înfrângerea de acasă cu Sepsi, Mircea Rednic a transmis că nu mai suportă presiunea de la UTA şi se va despărţi de arădeni după ce […]