Alege ce citești

15:40

Cu riscul de a-și pierde accesul privilegiat la piața Uniunii Europene în iunie, Ucraina se străduiește să obțină o prelungire a suspendărilor tarifare care au contribuit la menținerea economiei sale pe linia de plutire. În timp ce Kievul face presiuni pentru claritate, liderii europeni trag de timp, prinși între promisiunea de solidaritate continuă, poziția schimbătoare […] The post Mai are loc Ucraina în comerțul UE? first appeared on Ziarul National.