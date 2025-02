Sector 2 | Reamenajarea Parcului Plumbuita va costa peste 18 milioane de euro. Detaliile proiectului

16:40

Firma investigată de anchetatorii americani și de către DNA pentru că ar fi dat șpagă unui funcționar străin pentru a obține un contract de livrare ce combustibil pentru baza militară de la Mihail Kogălniceanu lucrează cu US Navy din 2016, potrivit unuia dintre asociații săi. Este vorba despre președintele Camerei de Comerț și Industrie a […]